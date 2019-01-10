РИАМО - 10 янв. Девять сотрудников Мособлизбиркома, в том числе заместитель председателя комиссии Наталья Земскова и секретарь Игорь Кудрявин получили доверенности на представление интересов избирательной комиссии в судах общей юрисдикции, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, избирательная комиссия решила выдать доверенности на представление интересов комиссии в судах общей юрисдикции в рамках гражданского и административного судопроизводства на всех уровнях и стадиях судебного процесса с 10 января по 31 декабря 2019 года. Это традиционное решение», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он уточнил, что кроме Земсковой и Кудрявина, доверенности получили член комиссии с правом решающего голоса Александр Максимов, заместитель начальника управления организации избирательного процесса - начальник юридического отдела комиссии Александр Антонов, заместитель начальника юридического отдела управления организации избирательного процесса комиссии Евгений Барис и другие.