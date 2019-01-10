РИАМО - 10 янв. В районе провала грунта в столичном Тушине произошел сбой в движении общественного транспорта, в частности, задерживается движение троллейбусов №70, сообщается в Twitter-аккаунте ГУП «Мосгортранс».

Ранее ряд СМИ сообщал, что в районе перекрытия произошел провал грунта на склоне. В связи с чем, по информации ЦОДД, временно перекрыли съезд в сторону улицы Свободы, в тоннеле ведутся работы.

«На Волоколамском шоссе в районе съезда на улицу Свободы задерживается движение троллейбусов №70 в сторону Братцево. Троллейбусы едут только до больницы МПС. Пользуйтесь трамваями №6. Будьте внимательны», - уточняется в материале.