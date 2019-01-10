РИАМО - 10 янв. Бесплатные автобусы, которые курсировали в районе закрытых станций метро Москвы в первые дни января, перевезли более 1,5 миллионов пассажиров, в частности, 1,2 миллиона человек воспользовались данной услугой на участке Арбатско-Покровской ветки метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В первые дни января прошли работы по модернизации и расширению инфраструктуры Московского метрополитена. Так, со 2 по 8 января на Арбатско-Покровской линии усовершенствовали систему безопасности движения поездов. На Таганско-Краснопресненской с 4 по 8 января на линии провели работы по присоединению оборудования строящейся Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро.

«В районе временно закрытых станций работали бесплатные автобусы, которые перевезли свыше 1,5 миллиона пассажиров. На специальных маршрутах курсировали более 300 автобусов особо большого класса, было задействовано 650 работников перевозчика «Мосгортранс», - говорится в сообщении.

Реконструкция системы безопасности движения поездов на Арбатско-Покровской линии проходила в течение 7 дней – со 2 по 8 января. За это время более 1,2 тысячи работников демонтировали свыше 600 старых устройств автоматики и установили новые. Аналогичные системы уже работают на большинстве других участков линий московского метро. На участке стало в четыре раза меньше светофоров, но больше «умной» электроники.

Теперь система самостоятельно сможет следить за скоростью движения поездов и расстоянием между ними в тоннеле. Это позволит машинистам вести поезд без помощников, что повысит безопасность движения на всем протяжении Арбатско-Покровской линии. Элементы старой автоматики пассажиры метро вскоре смогут увидеть в центре профориентации на станции «Выставочная».

Cо 2 по 5 января в районе закрытых станций работал бесплатный компенсационный автобусы маршрут КМ1, который связывал станции «Щелковская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии. Уже с 6 по 8 января автобусы КМ2 курсировали между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Всего бесплатный транспорт перевез в общей сложности более 1,2 миллиона пассажиров.

Кроме тоннельных работ, на станциях Арбатско-Покровской линии от «Бауманской» до «Щелковской» прошли комплексная уборка и ремонт пассажирской инфраструктуры. Работники помыли стены, колонны, отремонтировали кассовые помещения, входные двери и эскалаторы, а также очистили кровли наземных вестибюлей от снега и наледи. Ремонт и уборка прошли почти на 20 тысячах квадратных метров.

С 4 по 8 января для пассажиров были закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Выхино» и «Котельники». Закрытие было необходимо для присоединения участка строящейся Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро. В работах участвовали более 400 человек. За 5 дней они подключили необходимое оборудование, проложили более 8 тысяч метров кабелей, провели ремонт и благоустройство пассажирских зон.

Во время закрытия южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро также был обеспечен проезд пассажиров. Для горожан организовали бесплатный компенсационный маршрут КМ между станциями «Котельники» и «Выхино». С 4 по 8 января автобусами этого маршрута воспользовались около 372 тысяч человек.

Всего на этих двух участках трудились более 1,6 тысячи сотрудников метро, чтобы уже 9 января пассажиры могли пользоваться метрополитеном в обычном режиме.

Компенсационные автобусы на всех участках работали с 05:00 утра до 02:00 ночи. Интервал движения транспорта не превышал 1 минуты. К работе на компенсационных автобусах было привлечено около 500 водителей. У станций метро ежедневно дежурили более 150 человек линейного и диспетчерского персонала городского перевозчика – они помогали пассажирам найти место посадки в автобус и регулировали работу транспорта.

Закрытия станций метро проводились в период новогодних праздников, когда активность пассажиров не так высока, как в обычные рабочие или выходные дни. Около станций «Щелковская» и «Выхино» пассажиры могли бесплатно угоститься горячим сладким чаем.

Все пассажиры заранее получили исчерпывающую информацию о предстоящих закрытиях: более 290 тысяч человек были проинформированы через СМС-сообщения, 49 тысяч человек получили листовки в метро, еще 40 тысяч – через социальные сети и мобильные приложения. Объявления о закрытиях также разместили на дорожных экранах, остановках наземного транспорта, досках объявлений домов в Москве и Московской области. Ежедневно новости о закрытиях станций можно было увидеть на главных страницах новостных агрегаторов.