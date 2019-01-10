РИАМО - 10 янв. В центре Москвы на участке проезда Девичьего Поля ограничат движение транспорта на восемь дней, последний день изменения будут действовать 30 января, здесь пройдет подготовка к Военному параду на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период: 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января с 7:00 до 9:30», – говорится в сообщении.

На участке в эти дни будет действовать полное перекрытие.

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.