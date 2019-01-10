РИАМО – 10 янв. Из-за санкций США самолет МС-21 может остаться без композитного «черного крыла», поставки необходимых материалов из Америки и Японии были перекрыты, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех») поставили под угрозу создание композитного «черного крыла» для текущего ключевого перспективного проекта в российском гражданском авиапроме — самолета МС-21», — говорится в статье.

Ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, шел из США и Японии, но отгрузка прекратилась.

«МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло — одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью, четвертый самолет в стадии сборки», — добавляется в материале.

Счетная палата РФ оценивала весь проект в 438 миллиардов рублей.

Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов. Для продолжения производства придется брать либо китайские композиты, которые толще и тяжелее, либо ждать создания чего-то похожего на российских предприятиях. Необходимые материалы может начать производить Елабужский завод композитных изделий, но это сдвинет сроки как минимум до 2025 года.

К импортозамещению также могут подключить структуры «Росатома».

«Проблема обсуждалась на совещании с участием чиновников правительства, структур ОАК и «Ростеха», а также «Росатома». По итогам «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21, заказчиком работ станет «Аэрокомпозит», — уточняется в статье.

Однако сейчас в РФ нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и прогнозировать сроки для ОКР крайне сложно.

Кроме того, ЦАГИ и НИЦ имени Жуковского в Подмосковье предложили избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Это сократит сроки задержки, но убьет одно из главных преимуществ самолета.