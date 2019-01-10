РИАМО - 10 янв. В РФ создается технология, которая даст возможность автомобилям обмениваться информацией с другими машинами и элементами дорожной инфраструктуры, так водителя можно будет моментально предупредить о внезапной опасности, пишет в четверг газета «Известия».

«Основные цели разработки – снижение количества ДТП и создание благоприятных условий для использования беспилотных машин. Также должна появиться возможность оповещать водителей о возможных ЧП – например, если машина выехала на встречку или пешеход вышел на дорогу за поворотом», – говорится в статье.

Как отмечают разработчики, система готовится к испытаниям на отдельных участках федеральных трасс. Технологию протестируют на нескольких опытных участках дорог, к примеру, на М-7 «Волга» и М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Разрабатываемая система поможет снизить смертность на дорогах благодаря своевременному предупреждению водителя об опасности.

«С января по ноябрь 2018 года в России более 16 тысяч человек погибли в ДТП (по данным МВД). Многим водителям не хватило секунд для того, чтобы вовремя среагировать на опасную ситуацию – затормозить, свернуть на обочину или совершить другой спасительный маневр», – уточняется в материале.

Технология будет оперативно собирать и передавать данные о дорожной обстановке водителям и в центры обработки информации. В комплексе будут как уже существующие элементы дорожной инфраструктуры – видеокамеры, так и новые, к примеру, придорожный блок Road Side Unit для сбора данных, который размещают вдоль дорог, или бортовые приборы, которые планируется устанавливать на автомобили.

«Системы видеораспознавания, работающие на перекрестках, способны фиксировать события, которые до определенного момента не может заметить водитель. Например, он не может увидеть пешехода, выходящего на переход за поворотом дороги», – рассказал директор по развитию компании Fort Telecom Владимир Макаренко.

Новая технология сможет передавать данные не только от элементов дорожной инфраструктуры, но и от самих машин. Это необходимо, в том числе, при плохой видимости на дорогах.

«Главное преимущество новой техники – высокоскоростная передача информации, которая осуществляется практически мгновенно благодаря беспроводной технологии V2X. При ее использовании, по словам разработчиков, данные доходят до водителя за несколько миллисекунд», – уточняет газета.

По словам президента Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, благодаря заявленным возможностям новой техники можно ожидать снижения количества ДТП как минимум в два раза.

Тем не менее у технологии есть и неприятные последствия для водителей. Это может спровоцировать рост числа штрафов за нарушение ПДД.