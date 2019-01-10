РИАМО - 10 янв. Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности АО «Волгомост», которому принадлежит земельный участок в поселении Дорохово Рузского городского округа, за нелегальную свалку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В ходе проверки, проведенной по обращению жителей поселка, выяснилось, что работники общества сваливали на открытом грунте строительные отходы (бой бетона, стекловату, обломки столярных изделий), а также допустили разливы нефтепродуктов.

«За данное нарушение на АО наложен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Ликвидация незаконной свалки и приведение земельного участка в порядок находится на контроле Минэкологии», - говорится в сообщении.