РИАМО - 10 янв. Несколько жителей столицы пожаловались на невозможность трудоустроиться на работу из-за использования компаниями нелегальных черных списков, с помощью которых работодатели проверяют новых сотрудников, пишет в четверг газета «Известия».

«Россияне, ищущие работу, все чаще сталкиваются с невозможностью занять должность, несмотря на наличие вакансии и необходимых профессиональных навыков. Отказ в приеме в компаниях обычно объясняют результатами проверки службы безопасности. Об этом <…> рассказали сразу несколько жителей Москвы, долгое время безуспешно пытающихся трудоустроиться», — говорится в материале.

Так, 26-летний москвич Артем Мешков пытается устроиться на работу уже не первый месяц, однако каждый раз получает отказ. По его словам, он несколько лет работал в крупных сетях по продаже техники, везде был на хорошем счету и увольнялся только по собственному желанию. В прошлом году Мешков попал под сокращение, потом сломал ногу и какое-то время восстанавливал здоровье.

«Когда вернулся в Москву, попытался устроиться на новую работу. Однако все время сталкивался с одним и тем же: прохожу стажировку, моими навыками все довольны, а через пару дней приходит уведомление, что я не прошел проверку службы безопасности. При этом я не могу даже предположить, почему оказался в черном списке», — рассказал Мешков.

В фирме, которая предоставляет услуги по проверке потенциальных сотрудников, рассказали, что Мешкова не рекомендуется трудоустраивать из-за «конфликта на одном из предыдущих мест работы». Стоит подобная услуга 3 тысячи рублей.

При этом выяснить, почему человек попал в черные списки работодателей, без связей среди сотрудников служб безопасности или возможности проверить себя по платным базам крайне сложно. Иногда в эти базы попадают и случайные люди.

«Я уверен, что у меня нет никакого криминального бэкграунда. Многие советовали подавать в суд, но я не могу позволить себе такие траты. Тогда я заказал проверку себя в компании, которая предоставляет такие услуги онлайн. Выяснилось, что у меня есть полный тезка с непогашенными миллионными кредитами, уголовной статьей за употребление наркотиков, и по поиску вместо меня база выдает его», — рассказал москвич Антон Ильин, который не мог устроиться менеджером по продажам несколько раз подряд.

В последние годы работодатели начали заниматься проверкой персонала, чтобы сократить возможные издержки. От подобных проверок граждан защищает закон «О персональных данных». В соответствии с ним, если наниматель собирает информацию, не относящуюся к трудовой деятельности, деловым и профессиональным качествам сотрудника, последний вправе потребовать привлечения работодателя к ответственности (в том числе уголовной — до четырех лет лишения свободы за нарушение неприкосновенности частной жизни), а также возмещения морального и материального вреда.

Как отмечается в статье, сегодня на черном рынке распечатка мобильных переговоров потенциального сотрудника стоит от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, паспортные данные и кредитные истории — от 10 тысяч рублей.