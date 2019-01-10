РИАМО - 10 янв. Разработку проекта реставрации церкви Покрова на улице Саломеи Нерис начал правообладатель памятника, после согласования проекта реставрации с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Церковь Покрова является объектом культурного наследия федерального значения. Она расположена по адресу: улица Саломеи Нерис, дом 4, корпус 2, она входит в ансамбль усадьбы Щербатова XVII-XIX веков. Храм был возведен в 1672 году во имя Покрова пресвятой Богородицы. О дате постройки свидетельствует каменная плита на западном фасаде церкви. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку проектно-сметной документации.

«Одни из первых упоминаний об этом месте относятся к середине XVI века. Какое-то время эта усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и дворянам Зубовым. Архитектурная особенность церкви Покрова – фасады, богато украшенные мелкими деталями из тесаного кирпича. Также интересной деталью является наличие изразцового пояса, который состоит из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом. Памятник венчает классическое московское пятиглавие», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в настоящий момент здание требует проведения тщательных работ по сохранению.

Емельянов уточнил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания. В проекте будет представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, которые предусмотрены законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации.