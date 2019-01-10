РИАМО – 10 янв. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Андрей Марков может перейти на работу в Центральный аппарат Следственного комитета РФ, предполагается, что исполнять обязанности руководителя главка СКР по Подмосковью будет Александр Иванов, сообщает «Росбалт».

«Андрей Марков накануне новогодних праздников ушел в длительный отпуск, по выходу из которого уже не вернется на прежнюю должность. <…> Наиболее вероятен вариант, по которому Марков займет пост замначальника Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, возглавляемого Зигмундом Ложисом», – говорится в сообщении.

По словам источника агентства, должность нового руководителя ГСУ СКР по региону еще не определена. Ближайшие полгода исполнять обязанности руководителя главка, скорее всего, будет заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Московской области, генерал-лейтенант юстиции Александр Иванов.

«Глава СКР Александр Бастрыкин неоднократно продлевал сроки полномочий Маркова на посту главы ГСУ СКР по Подмосковью, последний раз, правда, только на полгода. Когда истек и этот срок, к должности Маркова добавилась приставка «исполняющий обязанности», в которой он и пребывал до Нового года», – добавляется в сообщении.

Марков является одним из старожилов среди высших руководителей следствия в России.