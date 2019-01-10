РИАМО - 10 янв. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выпустило для учащихся очередной телеочерк из серии «Я бы в химики пошел», в котором рассказало о работе лаборанта химического анализа, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Профориентационный проект «Я бы в химики пошел» - это серия телеочерков о рабочих профессиях, востребованных на производственных площадках химкомбината. Проект ориентирован на старшеклассников и студентов средних учебных заведений. В фильмах показывают условия труда на ВМУ и рассказывают, чем занимаются сотрудники предприятия, как соблюдается промышленная безопасность.

«Новая серия посвящена профессии лаборанта химического анализа централизованного отдела технического контроля (ЦОТК). Сотрудники этого подразделения контролируют качество всей продукции химкомбината», - отмечается в материале.

Автор телеочерка Ольга Югай вместе со специалистами ЦОТК показала, как выглядит рабочий день в лаборатории. Она воспроизвела цепочку ежедневных операций – от отбора и подготовки проб до проведения физических и химических анализов удобрений, которые производит предприятие.

В новой серии были учтены пожелания целевой аудитории проекта – студентов колледжа и старшеклассников воскресенских школ, поэтому видеоряд дополнили инфографикой и справочной информацией. Это помогает максимально полно раскрыть суть работы лаборанта химического анализа.

Как отметила заместитель генерального директора ВМУ по персоналу, куратор проекта Юлия Смирнова, проект «Я бы в химики пошел» выходит за рамки обычной презентации профессии.

«Это скорее погружение в специальность в условиях реального производства. Легкое, доступное повествование, инфографика делает фильм понятным для студентов колледжа, решивших связать себя с производством, и для старшеклассников, кто увлекается химией, но не определился с выбором профессии и местом работы. Мы заинтересованы, чтобы молодежь находила применение своим силам и способностям в Воскресенске, и готовы предложить им интересную работу и возможность карьерного роста», – сказала Смирнова.