РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров в четверг утром, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 9:23 в четверг в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до автобусной остановки «Детский мир» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения – 17 километров в час.

В сервисе отмечается, что на проспекте Ленина на перекрестке с Революционным проспектом произошло ДТП. Также аварии произошли на Октябрьском проспекте, у автобусной остановки «Станция Гривно» на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, а также на Профсоюзной улице у остановки «Сады ЗиО».