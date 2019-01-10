РИАМО - 10 янв. В подмосковных Мытищах завершили реконструкцию лицея №23, в рамках работ возвели пристройку к зданию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Застройщиком объекта выступила компания ООО «Стройарсенал». Образовательное учреждение расположено на Новомытищинском проспекте.

«Общая площадь четырехэтажного объекта после реконструкции составляет порядка 10 тысяч квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания лицея.

По словам главы ведомства, в рамках реконструкции возведена пристройка к имеющемуся зданию лицея дополнительного учебного корпуса на 525 мест. В возведенной пристройке также разместились столовая, спортивный и актовый залы.

Пристроенный корпус соединен с основным учебным зданием теплым наземным переходом. В рамках реконструкции также произведено благоустройство прилегающей территории к учебному заведению.