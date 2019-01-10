РИАМО - 10 янв. В подмосковном Серпухове собственника земли, не уплатившего в срок штраф, привлекли к обязательным работам на 20 часов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3,1 гектара было установлено нарушение земельного законодательства РФ.

«Участок расположен в городском округе Серпухов Московской области и принадлежит на праве собственности Зинаиде Ивановне Дубовой, которая была привлечена к административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Однако собственник земли вовремя штраф не уплатил.

«В конце декабря 2018 года решением мирового суда З.И. Дубова привлечена к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ в виде обязательных работ сроком на 20 часов», – уточняется в сообщении.