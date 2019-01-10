РИАМО - 10 янв. Чаще всего на новогодних каникулах пассажиры автобусов «Мострансавто» забывали в салонах шапки, перчатки и варежки, в праздничные дни рейсы предприятия были выполнены более чем на 99%, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мострансавто».

«В дни праздничных каникул в салонах автобусов, в зданиях автовокзалов и автостанций чаще всего пассажиры забывали перчатки, варежки и шапки. Своих владельцев нашли несколько потерянных мобильных телефонов, портмоне и папок с документами, а также студенческих билетов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, несмотря на сложные погодные условия, в праздничные дни рейсы предприятия были выполнены более чем на 99%.

Всего на новогодних праздниках автобусы «Мострансавто» перевезли более 5 миллионов пассажиров.