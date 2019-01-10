РИАМО - 10 янв. Более 5 миллионов пассажиров перевезли автобусы «Мострансавто» за новогодние праздники, около трех миллионов поездок в эти дни было совершено по социальным картам, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы предприятия.

«С 31 декабря по 8 января автобусы «Мострансавто» перевезли более пяти миллионов человек. Наиболее интенсивный пассажиропоток на подмосковных маршрутах отмечался 4 и 5 января. В эти дни автобусы предприятия перевезли более 1,5 миллионов жителей и гостей Московской области», - сказал собеседник агентства.

Около трех миллионов поездок в новогодние праздники было совершено по социальным картам, порядка 1,5 миллионов оплачено ЕТК «Стрелка» и почти 500 тысяч – банковскими картами, добавил собеседник агентства.