РИАМО - 10 янв. В столичном аэропорту «Домодедово» задержали партию куколок бабочек из-за отсутствия ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В конце декабря 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Домодедово-пассажирский» было приостановлено оформление живых насекомых (куколки бабочек) в количестве одного места, поступивших из Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный товар. Груз возвращен в страну отправления.