РИАМО - 10 янв. Установку турникетных павильонов проводят на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги в Подмосковье, на платформах №1 и №2, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Порядка 20 рабочих устанавливают металлические конструкции, которые станут каркасом для турникетного павильона, на двух из трех платформ остановочного пункта. Ранее около первой платформы, с которой поезда отправляются в сторону Москвы, был построен кассовый павильон, но в настоящий момент он остается закрытым. Временные кассы и лестничный деревянный спуск на станцию «Сходня» были передвинуты к месту остановки последнего вагона поездов.

На еще одной платформе станции, с которой поезда следуют по направлению в Тверь и Конаково, строительные работы не ведутся.

Ранее сообщалось, что турникеты поставят на всех трех платформах станции «Сходня». На крайних платформах – в сторону Москвы и области – также построят кассовые павильоны. Турникеты планировалось «запустить» до конца 2018 года.