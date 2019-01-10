РИАМО - 10 янв. Власти Москвы согласились предоставить восемь участков в центре города для строительства инженерных коммуникаций столичной подземки, Московский метрополитен возьмет участки в аренду почти на год без проведения торгов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 декабря 2018 года согласилась с предоставлением восьми земельных участков для нужд метрополитена», – говорится в сообщении.

Участки общей площадью 0,9177 гектара будут предоставлены ГУП «Московский метрополитен» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов.

По словам исполняющей обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, территории предназначены для выполнения работ по выносу инженерных коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей.

«Все участки расположены на Семеновской набережной (ЦАО): дом 1, строение 1 (стройплощадки №№ 6.19, 6.21, 6.22); дом 3/1, строение 17 (стройплощадка № 6.23); дом 3/1, корпус 2 (стройплощадка № 6.26); дом 3/1, корпус 3 (стройплощадка № 6.27); дом 2/1, строение 1 (стройплощадка № 6.28); Семеновская набережная, дом 1, строение 2 (стройплощадка № 6.29)», – уточняется в сообщении.