РИАМО - 10 янв. В подмосковном Одинцове после аварии из-за неисправности на канализационной станции восстановили холодное и горячее водоснабжение в восьми многоквартирных домах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По информации оперативного дежурного министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Одинцове в 06:00 холодное водоснабжение и горячее водоснабжение в восьми многоквартирных домах на улицах Гвардейская, Триумфальная восстановлено в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранее из-за неисправности на канализационной станции КНС-2 было отключено холодное и горячее водоснабжение в восьми домах.