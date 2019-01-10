РИАМО - 10 янв. На западе столицы один человек пострадал в результате падения с высоты на строительной площадке по улице Петра Алексеева, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Десятого января в 07:44 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о падении человека на строительной площадке по адресу: улица Петра Алексеева, дом 12», – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшего осматривают медики.

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