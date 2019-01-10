РИАМО - 10 янв. На юго-востоке столицы произошел пожар в квартире жилой девятиэтажки в 4-м квартале Капотни, огнеборцы спасли одного человека, он передан медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Девятого января в 20:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: 4-й квартал Капотни, дом 4», – говорится в сообщении.

В квартире на шестом этаже девятиэтажки загорелись личные вещи и мебель. В 21:07 возгорание было ликвидировано.

«Благодаря слаженным действиям пожарных был спасен один человек, передан скорой помощи», – уточняется в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.