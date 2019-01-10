РИАМО - 10 янв. В городском округе Подольск у 88-летнего пенсионера украли 105 тысяч рублей, приезжий из Волгоградской области под предлогом продажи постельного белья проник к пострадавшему в квартиру и выкрал деньги из шкафа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник во дворе одного из домов на улице Бородинская подошел к 88-летнему местному жителю под предлогом продажи постельного белья. Так как у пенсионера не оказалось с собой нужной суммы для совершения покупки, правонарушитель предложил вместе сходить за деньгами домой. В момент, когда хозяин квартиры вышел из комнаты, мужчина похитил из шкафа денежные средства в сумме 105 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Подозреваемый в преступлении задержан недалеко от дома потерпевшего, им оказался 31-летний житель Волгоградской области. Он заключен под стражу.

«Подозреваемый пояснил, что денежные средства успел потратить на личные нужды», – уточнила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.