РИАМО - 10 янв. Порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидается в Московском регионе в выходные, температура в ночные часы понизится до минус 12 градусов, сообщил РИАМО в четверг синоптик Гидрометцентра России.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, ночные температуры в пятницу и субботу минус 10-12 градусов, местами до минус 15, усилится ветер до 15 метров в секунду с порывами. Днем в субботу минус 6-8 градусов, в воскресенье минус 1-6 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что давление в выходные начнет понижаться и ко вторнику, 15 января, составит 722 миллиметра ртутного столба.