РИАМО - 10 янв. В столичных клиниках в январе пройдут традиционные дни открытых дверей, посетители смогут пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе клиники Москвы приглашают горожан на традиционные дни открытых дверей. В рамках проекта «Входите, открыто!» столичного департамента здравоохранения можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей», - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено будущим родителям. Более половины всех мероприятий будет посвящено беременности, подготовке к родам, грудному вскармливанию, а также психологическому состоянию будущих мам и многому другому.

«Сразу после завершения новогодних праздников наши ведущие клиники вновь приглашают москвичей посетить уже ставшие традиционными дни открытых дверей. Это хорошая возможность начать новый год с заботы о своем здоровье. Мы предлагаем посетить консультации специалистов различного профиля, лекции и узнать много полезной информации о профилактике и возможности лечения тех или иных заболеваний», — отметил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Также на днях открытых дверей москвичам расскажут о предотвращении и лечении различных болезней. Например,в городской клинической больнице №68 имени В.П. Демихова 11 января пройдет лекция «Профилактика гипертонической болезни: как предотвратить болезнь действенными средствами».

Цикл занятий, посвященных современному представлению о туберкулезной инфекции, механизмах ее передачи и методах профилактики, можно будет посетить с 12 по 25 января в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом. А о том, как бороться с бессонницей в пожилом возрасте, расскажут врачи-неврологи госпиталя для ветеранов войн №1. Лекции запланированы 15 и 22 января.

Помимо этого, в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого 17 января можно будет получить консультации врачей: уролога, отоларинголога, кардиолога, гинеколога, гастроэнтеролога, невролога и хирурга. При наличии показаний специалисты выдадут направление на дообследование. Для участия в акции необходимо заранее записаться на прием.

20 января в Морозовской детской городской клинической больнице врачи проконсультируют пациентов хирургического профиля.

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