РИАМО – 10 янв. За час до купания в проруби на Крещение не стоит есть много пищи и употреблять алкоголь, сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и одеться в теплую одежду, в то же время начинающим стоит заранее тренироваться, закаляться и присоединиться к опытным «моржам», чтобы окунуться в прорубь на Крещение, сообщили РИАМО врачи-терапевты.

«В том, чтобы окунуться в прорубь, для здорового человека нет ничего страшного. Главное - потом быстро вытереться насухо и надеть теплую одежду. Идеально будет дойти до теплого помещения. В такой разовой акции нет ничего вредного, это даже может пойти на пользу. Желательно выждать час после последнего приема пищи и полностью исключить алкоголь», - сказала врач-терапевт общей практики медицинской клиники «Одонт» Амина Кузамишева.

Она добавила, что людям, страдающим проблемами с сердечно-сосудистой системой, и больным хроническими заболеваниями следует воздержаться от подобных купаний, так как это может привести к обострению болезней.

Врач-терапевт клиники «Атлас» Ирина Ярцева добавила, что новичкам лучше всего готовиться к крещенским купаниям еще летом, чтобы организм успел привыкнуть к холодной воде.

«К купаниям на Крещение необходимо готовить себя заранее, желательно еще с лета. Начинать нужно с принятия контрастного душа ежедневно или обливания прохладной водой после принятия душа. После двух месяцев таких закаливаний, начиная с октября, можно приступить к еженедельному окунанию в природные водоемы, тем самым постепенно тренируя свой организм к моржеванию. То есть купанию в проруби зимой. Начинать моржевание никогда не стоит одному, важно присоединится уже к опытным и умеющим людям, чтобы они могли оказать правильную помощь при непредвиденных обстоятельствах», - добавила Ярцева.

Праздник Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.

На территории Московской области организуют свыше 200 купелей. Традиционно самыми популярными местами для крещенских купаний являются Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, а также в Саввино-Сторожевском монастыре, в Зарайске и Чехове.

В Москве традиционные крещенские купания пройдут на 60 площадках, окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

На каждой площадке для купания будут дежурить бригады скорой помощи, откроются пункты горячего питания и временной торговли. Ожидается, что в крещенских купаниях в столице примут участие свыше 180 тысяч человек.

Как подготовиться к крещенским купаниям>>