РИАМО - 10 янв. На столичном портале mos.ru появился сервис для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА), процедура позволит избежать ошибок при обработке заявлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зарегистрироваться на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) теперь можно на mos.ru. Раньше ученики подавали соответствующие заявления в письменном виде в школах. Процедура регистрации на экзамены в конце девятого и одиннадцатого классов стала удобной и доступной — сведения с mos.ru автоматически выгружаются в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА, что позволяет избежать ошибок при обработке заявлений», - говорится в сообщении.

Сервис разработан департаментом информационных технологий Москвы совместно со столичным департаментом образования и науки. Пользователи mos.ru смогут самостоятельно записаться на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), на участие в итоговом сочинении (изложении), которое является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), на участие в ЕГЭ.

Также на портале предоставляется возможность выбора формы экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — для девятиклассников, ЕГЭ или ГВЭ — для учащихся одиннадцатых классов. Представители этих категорий при подаче заявления выбирают условия проведения ГИА, рекомендованные Центральной психолого-медико-педагогическая комиссией.

Помимо этого, на mos.ru также можно проверить результаты ГИА.

«Электронные услуги для учащихся и их родителей пользуются особой популярностью у москвичей. Теперь для подачи заявления не надо идти в школу — для регистрации на экзамен достаточно обсудить перечень предметов для сдачи в кругу семьи и с комфортом заполнить форму в электронном виде не выходя из дома», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявление на участие в ГИА можно в любое удобное время с учетом регламентированных сроков с любого компьютера, планшета или смартфона с доступом в интернет. При необходимости заявление можно корректировать, соблюдая установленные сроки подачи.

«Электронная запись сэкономит время и выпускникам прошлых лет, которые планируют сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Раньше для подачи заявления на участие в ЕГЭ или изменения выбранного экзамена им необходимо было лично обращаться в ближайшее отделение Регионального центра обработки информации Москвы», - добавляется в материале.

Подать заявку на участие в ГИА может школьник старше 14 лет или его родитель (законный представитель). Если будущему участнику ГИА не исполнилось 14, заявление подает его родитель (законный представитель). Воспользоваться услугой на портале могут только зарегистрированные пользователи, у которых в личном кабинете указан номер СНИЛС.

«Форма для регистрации на участие в ГИА простая и удобная, ее заполнение не займет много времени. Кроме того, пользователь сможет следить за статусом заявления и оперативно получать уведомления в личном кабинете на mos.ru», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть раздел «Образование» в «Услугах» и выбрать «Запись на участие в ГИА, итоговом сочинении (изложении)». Затем необходимо указать тип записи (ОГЭ/ГВЭ, итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ/ГВЭ) и заполнить открывшуюся электронную форму заявления, следуя подсказкам. Заявление обрабатывают в течение 14 календарных дней, после чего пользователь получит уведомление о регистрации в личном кабинете.

Подать заявление на участие в ОГЭ можно до 1 марта этого года, в ЕГЭ — до 1 февраля включительно. Тем, кто собирается сдавать итоговое сочинение в феврале и мае, нужно зарегистрироваться не позднее чем за две недели до даты его проведения.