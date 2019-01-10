РИАМО - 10 янв. Во время новогодних каникул в столице более 400 тысяч человек стали гостями ВДНХ, для посетителей провели свыше 100 различных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новогодние каникулы на ВДНХ провели более 400 тысяч человек. Всего для гостей было организовано свыше 100 различных мероприятий, включая спектакли, шоу, выставки и мастер-классы», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь на территории ВДНХ собралось больше всего гостей – свыше 20 тысяч. В качестве центральной концертной площадки был выбран каток «Ракета». Праздничное настроение гостям задавали музыкальные коллективы On-The-Go, «Моя Мишель», Vanyn. После боя курантов на ВДНХ запустили фейерверк из 300 залпов.

«На больших экранах транслировали поздравления Деда Мороза, а также тех, кто работает даже в Новый год: врача, пожарного, водителя автобуса, стюардессы, машиниста электропоезда и космонавтов Международной космической станции. Любители активного отдыха катались с тюбинговой горки, танцевали на льду и участвовали в «Главных играх года» на площадках «Керлинг» и «Юкигассен». Не обошлось торжество без веселых флешмобов, конкурсов и шествия Дедов Морозов из разных стран», – отмечается в материале.

Для юных гостей была подготовлена отдельная развлекательная программа. Первых посетителей принял театр сказок, открывшийся 2 января в обновленном павильоне №9 «Юные техники». Дети увидели премьерный спектакль «Сказка номер один», созданный на основе уникальных мультимедийных технологий. Кроме того, детские представления прошли в павильоне «Рабочий и колхозница», Доме культуры, «Москвариуме» и на «Городской ферме».

Площадка для активного семейного отдыха «Город зимы» открылась на ВДНХ 30 ноября и будет работать весь зимний сезон – до 10 марта. Посетителей ждут два катка, трасса для детских снегоходов, ярмарки, красочные световые инсталляции, а также места для командных игр в керлинг и снежки. Общая площадь всех объектов «Города зимы» составляет свыше 34 тысяч квадратных метров.