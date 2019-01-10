РИАМО - 10 янв. В четверг утром в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» задержали и отменили 29 рейсов, в подмосковном «Жуковском» изменений в расписании нет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержали, еще восемь отменили. В аэропорту «Шереметьево» пять рейсов задерживаются. Во «Внукове» пять рейсов задерживается, столько же отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается до минус 11 градусов мороза, погода будет облачной, пройдет небольшой снег.