РИАМО - 10 янв. В столичном парке «Зарядье» 17 января пройдет лекция «Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе», психолог расскажет посетителям о распорядке дня, нагрузках и отдыхе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» 17 января пройдет лекция «Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе». Психолог и заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева Никита Чернов расскажет москвичам, как сохранить психологическое здоровье, выйдя на работу после праздников», - говорится в сообщении.

На лекции расскажут о распорядке дня, нагрузках, отдыхе и распределении внимания между разными делами. Также психолог поделится тем, как сочетать умственную и физическую активность, какую роль в поддержании психологического здоровья играет сон и как избежать излишних раздражителей. После мероприятия посетители смогут задать вопросы врачу.

«Ситуация каждого человека специфична. Безответственно было бы пытаться дать совет, подходящий всем и всегда. Однако наш разговор может помочь понять логику клинического психолога, разобраться в том, как мы анализируем общие факторы и конкретные ситуации. Наконец, по итогам нашей беседы станет понятнее, какая ситуация требует консультации с психологом», — сказал Чернов.

Лекция пройдет в павильоне «Заповедное посольство» в 19:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Также запланирована трансляция лекции на странице департамента здравоохранения Москвы в социальной сети Facebook, а также на страницах mos.ru в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Встреча входит в цикл лекций «Бегу к врачу», посвященный медицине и здоровью и организованный департаментом здравоохранения. С 2017 года, когда стартовал проект, слушателям уже рассказали, как оказывать первую помощь, лечить болезни нервной системы и зависимости, и о многом другом.

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