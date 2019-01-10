РИАМО - 10 янв. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается до минус 11 градусов мороза, погода будет облачной, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 8–6 градусов, по области – минус 11–6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Давление еще немного подрастет, и это станет основным неблагоприятным фактором, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это относится к лицам, подверженным частым приступам мигрени, гипертоникам, перенесшим сосудистые катастрофы. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы», – дополняется в сообщении.