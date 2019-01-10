РИАМО – 10 янв. В Московском зоопарке с четверга будут недоступны для посетителей павильоны «Кошки тропиков» и «Дом жирафа», их закрыли по техническим причинам, сообщается на сайте зоопарка.

«Пока в этих помещениях будут проводиться плановые работы, приглашаем вас посетить экспозицию «Кошачий ряд», полюбоваться на красавца дальневосточного леопарда, понаблюдать за забавными играми подросших рысят, а также заглянуть в теплый павильон «Слоновник». Чтобы увидеть жирафа, отправляйтесь на новую территорию зоопарка в павильон «Копытные Африки» в гости к кенийской красавице Липе. Когда будете навещать ее, не забудьте зайти к сурикатам и очаровательным дикдикам Кирка», – говорится в сообщении.

Окончание работ в павильоне «Кошки тропиков» и «Дом жирафа» анонсируют отдельно.

«Следите за обновлениями! Ждем всех в зоопарке», – заключается на сайте.