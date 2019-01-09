РИАМО – 9 янв. Скончался последний председатель Верховного Совета СССР и экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, сообщает в среду Газета.ru.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни <…> последний председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов», — написал губернатор Смоленской области Алексей Островский в Twitter.

Он отметил, что Лукьянов был известным смолянином и замечательным человеком.

Лукьянову было 88 лет.

Анатолий Лукьянов занимал должность председателя Верховного Совета СССР с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР. В 1993-2003 годах Лукьянов был депутатом Госдумы.