РИАМО - 9 янв. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора авиакомпании iFly, его обвиняли в даче крупной взятки сотруднику Росавиации, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что генеральный директор авиакомпании iFly в 2017-2018 годах за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных нерегулярных (чартерных) сезонных рейсов ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в сумме 180 тысяч рублей. За указанный период общая сумма переданной взятки составила 2,16 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения наказания следствием приняты меры по наложению ареста на имущество генерального директора авиакомпании iFly на сумму 27 миллионов рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточняется в материале.

Кроме того, следствием предъявлено обвинение заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации по факту получения взяток (части 6 статьи 290 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», – заключается на сайте.