РИАМО – 9 янв. Экс-глава министерства финансов Московской области Алексей Кузнецов, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей, отказался от дачи показаний, сообщает «Интерфакс».
«Кузнецов не признает вину. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции», – сказал его адвокат Александр Линников.
Ранее Следственный комитет РФ распространил видеозапись допроса Кузнецова, на которой экс-чиновник заявил, что не признает вину.
«Мы считаем, что практика публикации видеозаписей следственных действий некорректна и является нарушением тайны следствия. Кроме того, нас беспокоит обстоятельство, что сегодня, когда мы обратились к руководителю следственной группы за разрешением на встречу с нашим подзащитным, он сообщил нам, что завтра планирует встретится с Кузнецовым один без присутствия защитника, чтобы «познакомиться». По мнению следователя, закон это позволяет, но мы считаем такое поведение следователя грубым нарушением права Кузнецова на защиту», – отметил Линников.
Адвокат подчеркнул, что такую «ознакомительную беседу», в которой защита участвовать не будет, нельзя расценивать иначе, как попытку давления на Кузнецова со стороны следствия.
Линников дополнил, что сейчас Кузнецов помещен в следственный изолятор «Матросская тишина».
«Все необходимое у него есть», – заверил адвокат.
Кузнецову, который был экстрадирован в РФ из Франции, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Растрата»).
По данным СК РФ, сумма ущерба, причиненного бюджету Подмосковья в результате противоправных действий Кузнецова и его предполагаемыми пособниками, превысила 14 миллиардов рублей.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии