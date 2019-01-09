РИАМО – 9 янв. Экс-глава министерства финансов Московской области Алексей Кузнецов, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей, отказался от дачи показаний, сообщает «Интерфакс».

«Кузнецов не признает вину. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции», – сказал его адвокат Александр Линников.

Ранее Следственный комитет РФ распространил видеозапись допроса Кузнецова, на которой экс-чиновник заявил, что не признает вину.

«Мы считаем, что практика публикации видеозаписей следственных действий некорректна и является нарушением тайны следствия. Кроме того, нас беспокоит обстоятельство, что сегодня, когда мы обратились к руководителю следственной группы за разрешением на встречу с нашим подзащитным, он сообщил нам, что завтра планирует встретится с Кузнецовым один без присутствия защитника, чтобы «познакомиться». По мнению следователя, закон это позволяет, но мы считаем такое поведение следователя грубым нарушением права Кузнецова на защиту», – отметил Линников.

Адвокат подчеркнул, что такую «ознакомительную беседу», в которой защита участвовать не будет, нельзя расценивать иначе, как попытку давления на Кузнецова со стороны следствия.

Линников дополнил, что сейчас Кузнецов помещен в следственный изолятор «Матросская тишина».

«Все необходимое у него есть», – заверил адвокат.

Кузнецову, который был экстрадирован в РФ из Франции, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Растрата»).

По данным СК РФ, сумма ущерба, причиненного бюджету Подмосковья в результате противоправных действий Кузнецова и его предполагаемыми пособниками, превысила 14 миллиардов рублей.