РИАМО - 9 янв. В деревне Горки Ленинского района Подмосковья прошли соревнования по техническим видам спорта «Рождественские гонки», организатором выступила Московская областная общественная организация «Федерация технических и военно-прикладных видов спорта», говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Восьмого января около 100 спортсменов из разных регионов России - Московской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей - приняли участие в гонках на выживание, мотокроссе, питбайке и в категории багги. Соревнования проходили в несколько заездов в зависимости от классов техники и возраста участников. Мероприятие собрало более 400 болельщиков», – отмечается в сообщении.

«Рождественские гонки» – традиционное мероприятие, которое проводится уже более трех лет. Оно прошло по трассе «Казачий дозор» и сопровождалось казачьими гуляньями на конной базе.

«Популярность технических видов спорта в Ленинском районе и Московской области растет. В Горках регулярно проводятся соревнования, которые собирают с каждым годом все больше участников и зрителей. Наша задача – поддержать молодых, перспективных спортсменов, а также приобщить к спорту детей, готовых достойно и самоотверженно продолжать славные традиции предков», – подвел итоги соорганизатор соревнований, председатель совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко.

Организатором соревнований выступила Московская областная общественная организация «Федерация технических и военно-прикладных видов спорта».