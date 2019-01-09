РИАМО - 9 янв. Несколько десятков мероприятий в дни новогодних праздников прошли в Рузском городском округе, количество участников составило более 6 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По сведениям ОМВД по городскому округу, только в новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 2,5 тысяч человек.

«Центральной площадкой празднования Нового года в Рузе стал стадион «Урожай», где в новогоднюю ночь собрались около тысячи жителей. Все выходные желающих принимал парк «Городок», где были организованы спортивные игры и концертные представления. Их посетили около 1,8 тысячи жителей», – говорится в сообщении.

Кроме того, гости и местные жители посетили различные туристические объекты округа.

«В частности, в новогодние и рождественские праздники хаски-деревня приняла около 400 человек, зоопарк оленей – около 300 жителей», – дополняется в материале.

На Рождество службы проходили в 11 храмах Рузского городского округа, их посетили примерно 1,5 тысячи человек.

«В течение всех новогодних праздников продолжали работать спортивные площадки, катки, лыжные трассы. Прошел ряд турниров и соревнований. Центральным спортивных событием праздников стал Рождественский забег. В нем приняли участие 60 любителей активного отдыха, они попробовали себя на дистанциях 500 метров, 1 и 2 километра», – заключается в материале.