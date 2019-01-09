РИАМО - 9 янв. В поселке Московский неизвестный ворвался в салон сотовой связи и сделал несколько выстрелов вверх из травматического пистолета, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В полицию поступило сообщение о том, что в один из салонов сотовой связи в поселке Московский ворвался неизвестный и несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из травматического пистолета. В результате происшествия пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.