РИАМО – 9 янв. Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов провел встречу с японским послом Тоехисой Кодзуки, сообщает в среду Газета.ru.

«Вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о «переходе территориальной принадлежности Курильских островов к Японии», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили заявления об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

В МИД РФ подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют договоренностям лидеров двух стран, связанным с заключением мирного договора.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе, как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – дополняется в статье.

В сообщении также уточняется, что решение вопроса о мирном договоре возможно только при условии, если Япония полностью признает итоги Второй мировой войны и суверенитет российской стороны над южными Курилами.