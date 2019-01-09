РИАМО - 9 янв. В подмосковный Наро-Фоминск привезут 30 танков Т-34, которые были переданы из Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества, сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Военному ведомству РФ были переданы 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса.

«В ходе визита министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу в Лаос, состоявшегося в январе прошлого (2018 года – ред.) года, были достигнуты договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию. Техника морским транспортом уже преодолела более 4,5 тысяч километров и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, город Наро-Фоминск», – говорится в сообщении.

Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени, он обладает десятком рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти, в том числе как самый массово выпускаемый танк в мире.

«В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч единиц. Однако по прошествии более 70 лет действующих образцов осталось мало. Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне», – заключается в материале.