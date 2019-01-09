РИАМО - 9 янв. Жителей Подмосковья призвали голосовать за ремонт и строительство тротуаров вдоль автодорог, голосование на портале «Добродел» продлится до 28 января, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«До 28 января жители Подмосковья могут внести свои предложения и оставить комментарии на портале «Добродел». Приступить к работам планируется после подведения итогов в мае с наступлением благоприятных погодных условий», – говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в планах дорожников - обустроить около 470 тротуаров общей протяженностью 265 километров.

«Жители поддерживают программу ремонта, предлагают включить другие тротуары, говорят о необходимости организации новых пешеходных дорожек. Все предложения будут рассмотрены при утверждении программы на 2019 год», – дополнил Гержик.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.