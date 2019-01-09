РИАМО - 9 янв. В 2019 году на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье запланировано к проведению 64 масштабных мероприятия, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Среди самых масштабных - второй форум «Неделя национальной безопасности», пятый международный военно-технический форум «Армия–2019» (научно-деловая программа и статическая экспозиция которого традиционно будут организованы в КВЦ «Патриот») и Армейские международные игры – «АрМИ-2019»», – отмечается в сообщении.

В 2018 году МВТФ «Армия» стал рекордным по посещаемости: впервые количество гостей и участников форума превысило 1 миллион человек.

На территории центра «Патриот», в 15 раз превосходящего размеры Красной площади, были представлены 295 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Вооруженных Сил России, а также 2025 единиц техники гражданского и двойного назначения от предприятий промышленности.

За вклад в подготовку и организацию международного военно-технического форума «Армия-2018» и международного форума «Неделя национальной безопасности» конгрессно-выставочному центру «Патриот» была вручена престижная награда форума «Армия».