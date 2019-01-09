РИАМО - 9 янв. Подросток с редчайшей формой первичного иммунодефицита исполнил свою мечту, он побывал на борту Ил-96-300 и прогулялся по павильону «Космос» ВДНХ, сообщается в Twitter-аккаунте выставки.
«На ВДНХ исполнилась мечта 15-летнего подростка с редчайшей формой первичного иммунодефицита. Он побывал на борту Ил-96-300 и прогулялся по павильону «Космос». В исполнении мечты поучаствовал президент Владимир Путин», – говорится в сообщении.
В декабре на форуме «Доброволец» Путин осмотрел стенд проекта «Мечтай со мной», участники которого исполняют желания больных детей. К доске были прикреплены конверты с именами детей и описанием их желаний. Президент забрал оставшиеся пять конвертов.
На #ВДНХ исполнилась мечта 15-летнего подростка с редчайшей формой первичного иммунодефицита. Он побывал на борту Ил-96-300 и прогулялся по павильону «Космос». В исполнении мечты поучаствовал президент Владимир Путин. pic.twitter.com/k7Igg8Ttl0— ВДНХ (@VDNH_RU) 9 января 2019 г.
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