РИАМО - 9 янв. Подросток с редчайшей формой первичного иммунодефицита исполнил свою мечту, он побывал на борту Ил-96-300 и прогулялся по павильону «Космос» ВДНХ, сообщается в Twitter-аккаунте выставки.

«На ВДНХ исполнилась мечта 15-летнего подростка с редчайшей формой первичного иммунодефицита. Он побывал на борту Ил-96-300 и прогулялся по павильону «Космос». В исполнении мечты поучаствовал президент Владимир Путин», – говорится в сообщении.

В декабре на форуме «Доброволец» Путин осмотрел стенд проекта «Мечтай со мной», участники которого исполняют желания больных детей. К доске были прикреплены конверты с именами детей и описанием их желаний. Президент забрал оставшиеся пять конвертов.