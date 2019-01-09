РИАМО – 9 янв. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве запросил у сотрудников правопорядка сведения о семье, которая выложила в Сеть видео с грубыми оскорблениями малолетнего мальчика, по данному инциденту планируют инициировать проверку, сообщает в среду ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, как 27-летняя жительница столицы издевалась над ребенком. Она проживает в квартире с двумя малолетними сыновьями. Ребенок на протяжении суток находился в манеже с окровавленной раной на руке. В

Сети также появились фото и видео, на котором видно, как женщина проявляет агрессию к одному из мальчиков.

«Сейчас мы обратились в правоохранительные органы, чтобы точно было определено место, где проживает семья. После этого мы вместе с департаментом соцзащиты и другими подключимся», – сказал столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Он добавил, что необходимо выяснить, единичный ли это случай жестокого обращения с ребенком или подобное поведение уже стало нормой для родителей.

Бунимович также подчеркнул, что сам факт съемки инцидента и размещения его в Сети является «чудовищным».

Ранее столичные следователи начали проверку по этой информации.

Москвичка, которая сняла издевательства над сыном, рассказала о травле в Сети>>