РИАМО - 9 янв. В столичном музее Победы 11 и 12 января в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр» пройдут выступления духового оркестра Brass Banda из Норильска, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Концерты пройдут в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр», который является частью масштабного проекта «Журавли Победы». Концерты будут бесплатны для посетителей музея. Начало мероприятия в 12:00», – отмечается в сообщении.

Коллектив под руководством Алексея Пупика представит двухчасовую музыкальную программу, во время которой прозвучат эстрадные и джазовые произведения. Участники коллектива - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сольных и ансамблевых номинациях.

Учредителем международного фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» является музей Победы.

«Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей», – подчеркнул директор музея Победы Александр Школьник.

Победители конкурса станут участниками гала-концерта, который пройдет в музее Победы 9 мая 2019 года.