РИАМО - 9 янв. Загоревшуюся квартиру в многоэтажном доме оперативно потушили в поселении Воскресенское новой Москвы, из огня спасли пять человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России.

В среду в 18:38 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: поселение Воскресенское, дом 40, корпус 2. Горела квартира на 12-м этаже 17-этажного жилого дома.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями спасено пять человек, из них два ребенка. В 19:17 ликвидировано на площади 15 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Двум спасенным понадобилась помощь медиков, отмечается в материале.