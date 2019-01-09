РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 49-летнего Михаила Полякова, который пропал почти две недели назад, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал 49-летний Михаил Поляков, 28 декабря 2018 года около полудня он ушел из дома и не вернулся. Может быть дезориентирован», – говорится в сообщении.

Основные приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые короткие. Был одет в темно-синюю куртку-парку с капюшоном, светло-серую футболку, синие брюки, черные войлочные полусапоги, серую трикотажную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».