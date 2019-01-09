РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. Спасатели, медицинские работники и полицейские примут участие в обеспечении безопасности во время Крещенских купаний в подмосковной Балашихе, всего в округе оборудуют три купели, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В обеспечении безопасности на Крещенских купаниях в городском округе примут участие спасатели, медицинские работники и полицейские Балашихи, которые будут дежурить в период с 19:00 18 января до 17:00 19 января. Три купели будут оборудованы на правом берегу реки Пехорки (в районе водно-спасательной станции №2 на улице Солнечной,2), на озере в микрорайоне Заря и рядом с храмом Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете», - говорится в сообщении.

Также возле официальных мест для крещенских купаний будут организованы теплые палатки для переодеваний и продажа горячих безалкогольных напитков с хлебобулочными изделиями.

Кроме того, с 18 по 19 января для жителей Балашихи будет организовано движение автотранспорта не только к местам проведения крещенских купаний, но и к местам проведения религиозных обрядов - к церквям и храмам Балашихи.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день — во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.