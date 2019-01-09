РИАМО - 9 янв. Государственная дума РФ до 17 января примет решение об участии российских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все члены совета из всех фракций сошлись во мнении: еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в ПАСЕ», — сказал заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой.

Он уточнил, что в уставе ПАСЕ декларируется равенство прав всех участников Совета Европы. Исходя из этого равенства, депутаты считают, что нынешняя ситуация с участием в ПАСЕ недопустима и неприемлема.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что депутаты могут провести консультации перед принятием решения с представителями МИД России.

«С большой долей вероятности мы рассмотрим эту ситуацию на заседании комитета по международным делам — возможно, оно пройдет 16 января, — и вынесем решение 17 января на заседание совета думы», — уточнил Слуцкий.

В письме-приглашении от ПАСЕ содержатся рекомендации по формированию состава делегации.

«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, так и с менее известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть. Эта сфера для нас не до конца изучена, мы будем всячески изучать передовой европейский опыт», — отметил Толстой.

Даже если один член парламента, неважно из какой он фракции, является представителем отдельного пола, он должен быть представлен в делегации, пояснил депутат.

В 2014 году российские представители в ПАСЕ были лишены основных полномочий. Это касается права голоса из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем санкции продлевались. РФ в 2016 году приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ.