РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В среду вечером на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске образовалась трехкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 18:56, на проспекте Юных Ленинцев образовалась пробка длиной 3 километра. Движение затруднено от поворота с улицы Маяковского на проспект Юных Ленинцев до поворота на проезд Авиаторов. Средняя скорость движения – 7 километров в час.

Также пробка длиной около 3 километров образовалась и в центре городского округа. Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Помимо этого, на круговом движении с улицы Кирова на Южный обход произошло ДТП.